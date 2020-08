60-jähriger Mann aus der Gemeinde Wernberg ist bei einem Tauchgang am Millstätter See tödlich verunglückt.

MILLSTATT. Drei Taucher aus dem Großraum Villach unternahmen am Freitag, 21. August 2020, gemeinsam einen Tauchgang beim Liafelsen zwischen Dellach und Pesenthein am Millstätter See. Im Zuge des Aufstiegs verloren die Taucher einander. Das verbleibende Zweierteam suchte vorerst unter Wasser nach dem dritten Tauchkameraden, ehe sie wieder zur Oberfläche auftauchten. Auch dort konnten sie ihn nicht ausfindig machen, woraufhin sie den Notruf absetzten. Gegen 11.20 Uhr verständigte die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten die Einsatzkräfte. Binnen kurzer Zeit waren die Wasserrettung Ferndorf und Döbriach am Einsatzort. Sofort begann man mit der Suche nach dem vermissten Taucher. Binnen weniger Minuten konnten Einsatztaucher der Wasserrettung den verunglückten Taucher in rund zehn Meter Tiefe orten, an die Oberfläche bringen und ins Rettungsmotorboot bergen. Trotz der raschen Einsatzzeit und sämtlicher Bestrebungen des Rettungsdienstes endete der Tauchgang für den Verunglückten tragisch. Alle Bemühungen waren leider vergebens.

Im Einsatz waren neben der Wasserrettung auch die örtlichen Feuerwehren, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, das Rote Kreuz sowie die Polizei. Im Zuge des Rettungseinsatzes war die B98 nur einspurig befahrbar. Wie es zu dem Tauchunfall kam ist noch unklar und somit Gegenstand weiterer Ermittlungen.