WSG Radenthein empfängt am Samstag (16 Uhr) im Schlager der Fußball Unterliga West den VSV. Es ist das Duell der besten Offensiven.

RADENTHEIN. WSG Radenthein gegen Villacher SV: Ein Starkstromderby in den 50er, 60er und 70 Jahren! Mehr als 2.000 Zuschauer strömten zu den Duellen. Beide Fußball-Vereine spielten damals in Österreichs zweithöchster Spielklasse der Tauernliga und Regionalliga. 1973/74 gab es durch den Aufstieg der WSG in die Nationalliga eine Spielgemeinschaft Radenthein/VSV.

Im Titelkampf

Samstag gibt's ein Wiedersehen in Radenthein in der Unterliga West. Die Voraussetzungen lassen einen heißen Tanz erwarten. Radenthein (Platz 4) und Villach (2) mischen voll um den Meistertitel und den Aufstieg in die Kärntner Liga mit! Die Rekelj-Elf hält nach 16 Runden bei 33 Punkten (zehn Siegen). Villach sammelte bisher 36 Punkte (elf Siege). Leader ist Landskron (37 Zähler).

Offensive ist Trumpf

Der Erfolg führt für Radenthein und Villach über den Angriff. Beide Teams begeistern heuer mit tollem Offensivfussball. Jure Skafar und Company erzielten 2021/22 bereits 45 Treffer, Villach sogar schon 58! Damit stellen die beiden Vereine die besten Offensiven der Unterliga West. Im Frühjahr netzten die Gegendtaler in 180 Minuten bereits fünf Mal ein, die Draustädter zwölf Mal! Radenthein darf sich somit am (Palm-)Samstag auf ein echtes Offensivspektakel freuen!

Heimmacht

Zum entscheidenden Faktor für Radenthein könnte der Heimvorteil werden. Die Gegendtaler gelten als Heimmacht, holten 2021/22 bisher 21 Punkte (sieben Siege) aus acht Heimspielen und führen damit die Heimtabelle der Unterliga West an! "Ich erwarte mir eine spannende Unterliga-Partie auf hohem Niveau! Mit dem VSV kommt der Meisterschaftsfavorit. Aber wir können zuhause jeden Gegner schlagen und werden alles in die Waagschale werfen um drei Punkte einzufahren", so WSG Trainer Bernhard Rekelj. Aber Achtung: Villach ist ein Angstgegner. Seit Oktober 2015 gab es in fünf Aufeinandertreffen zwei VSV-Siege und drei Remis.