Radenthein und Steinfeld holen sich die Titel beim Raiffeisen Fußball Volksschul Hallencup.

SPITTAL. 24 Teams kämpften beim Raiffeisen Fußball Volksschul-Hallencup in der Sporthalle Spittal um den Titel. Nach zahlreichen spannenden und umkämpften Spielen durften sich bei den Großen der dritten und vierten Klassen die Kicker der Volksschule Radenthein über den Turniersieg freuen. Auf den Plätzen landeten Obervellach und Steinfeld. Bei den Juniors der ersten und zweiten Klassen konnte die Volksschule Steinfeld den Titel vom Vorjahr verteidigen. Silber ging an Radenthein und Bronze an Spittal Ost. Bei der Siegerehrung waren Daniel Hohengasser von der Raiffeisenbank sowie Medaillensponsor Wolfgang Lindner (LIWO Druck) vor Ort. Die Landtagsabgeordneten Gerhard Köfer und Christoph Staudacher sorgten für Pokalspenden.