In Spittal hat Ende März die Beauty Boutique eröffnet.

SPITTAL. Julia Fessl hat sich einen Wunsch erfüllt und hat neben ihren "Abnehmen im Liegen" Studio Maria Gailer Straße 27 (bei Chrisport) einen weiteren Standort eröffnet und zwar in der Lieserstadt.

Eröffnung

Bei der kleinen, aber feinen Eröffnung präsentierten Julia und Melanie stolz ihre Räumlichkeiten in der Lieserstadt. Sie haben das Studio dezent dekoriert und begrüßten die Gäste mit feinen Köstlichkeiten.

Beauty Boutique

Neben der "Abnehmen im Liegen"-Behandlung kann man sich in der Beauty Boutique Spittal am Hauptplatz 10 auch über weitere Behandlungen freuen: Egal ob für das Gesicht oder den Körper, Melanie Terschan verwöhnt ihre Kundschaft. Auch Enthaarung mit Bienenwarmwachs oder Make-Up werden angeboten. Julia sowie Melanie freuen sich, Menschen in der Beauty Boutique begrüßen zu dürfen.