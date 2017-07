Alpenländische Klänge und Verdi

15.07.2017, 00:11 Uhr

Montanara Chor verzauberte die Zuhörer in der Stadtpfarrkirche Seeboden

SEEBODEN. Der Montanara Chor verzauberte die Zuhörer in der Stadtpfarrkirche mit alpenländischen Klängen wie auch dem Gefangenenchor aus Verrdis Oper Nabucco, Schuberts "Lindenbaum" oder Blue Moon. Knapp 200 Zuhörer waren in die Stadtpfarrkirche gekommen, um die Männerstimmen aus dem italienischen Cortina d'Ampezzo zu hören. Der bereits 1965 gegründete Chor der Laiensänger ist in ganz Europa und Übersee zu Hause. Geleitet wird das in Bestbesetzung 33-stimmige Ensemble von Marino Baldissera, der am Konservatorium "Giuseppe Verdi" in Mailand sein Diplom als Komponist ablegte. Moderiert wurde der Abend von Anne Menardi.

Gekommen waren einheimische Gäste wie auch viele Urlauber. Unter den WOCHE-Lesern waren Pater Noah Mateega und Feuerwehrkommandant Leonhard Heitzmann mit Gattin Susanne. Elisabeth Unterlercher aus Treffling, begleitet von Ehemann Günther, freute sich, "nach Jahren" endlich den Coro Cortina hautnah erleben zu können. Aus Spittal kamen Heidi und Helmut Lütgens, Ingrid und Harald Kaimer und Elvira und Hubert Mößlacher sowie Dagmar Kelemer, aus Rennweg Gerhard und Michael Lackner, aus Matzelsdorf Christine und Gottlieb Brunner.