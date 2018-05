See Villa eröffnet offiziell die Saison

06.05.2018, 12:13 Uhr

Gastgeber Vincenz und Alexander Tacoli, unterstützt von Hedwig sowie Clemens und Ludovico, hießen die geladenen Gäste willkommen und würdigten das Können ihres Personals, angeführt vom Chef de Cuisine Christian Unterzaucher und Souschef Christian Pirker. Alex Tacoli rief die Damen und Herren noch auf: "Halten wir zusammen, damit unsere Hochkultur so bestehen bleibt, wie wir sie kennen", bevor das von Gerhard Wurzenberger ("Fun & More") gestaltete Feuerwerk auf dem See den krönenden Abschluss bildete.Unter den Gästen waren Pfarrer Slawomir Czulak, der eingangs den Segen sprach, Bezirkshauptmann Klaus Brandner mit Gattin Eva-Maria sowie die Vizebürgermeister Albert Burgstaller und Gattin Astrid sowie Michael Printschler, Millstatt, und Peter Neuwirth mit Gattin Heidemarie, Spittal. Weitere Politiker waren Hermann Bärntatz mit Gattin Bettina sowie Sabine Brandner mit Andreas Nestler. Gekommen waren ferner Volksschuldirektorin Ilse Lackner, Maria Wilhelm, MTG, und die neue Leiterin der Österreichischen Bundesforste in Kärnten und im Lungau, Antje Elsholz, Alexander Thoma, Bäderbetriebe, Barbara und Gerhard Dietrich sowie Barbara und Dominik Schantl, die sich prächtig mit Helga und Heinz Kadlez unterhielten, Präsident des Wiener Apothekerverbandes, von der WKO Bezirksgeschäftsführer Peter Demschar mit Gattin Margit sowie Stefanie und Rudolf Oberlojer, Merck-Geschäftsführer Klaus Raunegger mit Gattin Ursula, sowie Notar Erfried mit Gattin Andrea Bäck und Rechtsanwalt Franz Oberlercher mit Gattin Roswitha.Amüsiert haben sich auch Kaslab'n-Geschäftsführer Michael Kirschbaumer und Ulla, Dirigent Hans Schamberger mit Gattin Monika, sowie Literaturwissenschaftlerin Manon Andreas-Grisebach, Tatjana und Jens August sowie Antiquarin Margarethe Miklautz und Mario Egger, Greißlerei Millstatt, nicht zuketzt Lisbeth und Peter Gasser. Aus Seeboden schauten Astrid und Franz Josef Schmidt, Anita und Wilhelm Voss, Christina Mateju-Ertl und Gatte Klaus, Christian Troger, Christa Moser sowie Markus Unterdorfer-Morgenstern.Ihre Aufwartung machten auch aus dem vis-à-vis gelegenen Rothenthurn Baron Georg von Pereira Arnstein, aus Millstatt Patricia und Wolfgang Przyborski mit Sohn Wolfgang junior, Johannes Graf von Ballestrem sowie aus Öblarn, Steiermarkt, Jerome und Livia Colloredo-Mannsfeld.Ergänzt wurden die alkoholhaltigen Getränke noch vom Früchte-Mix "Smoozy", den Barbara Winter aus Graz mitgebracht hat.