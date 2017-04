Anna Gasser gebührend empfangen

23.04.2017, 07:36 Uhr

In MIllstatt wurde Anna Gasser nun für ihre Erfolge im Sport geehrt.

Zahlreiche Besucher

MILLSTATT (aju). Die erfolgreiche mehrfache Weltcupsiegerin und Weltmeisterin Anna Gasser wurde nun in Millstatt hoch leben gelassen.Zahlreiche Gratulanten waren vor Ort um die junge Sportlerin zu empfangen. Zu den Gratulanten gehörten neben Schulen, Kindergärten und Brauchtumsgruppen auch Landeshauptmann Peter Kaiser sowie Bürgermeister Johann Schuster und Bürgermeister Wolfgang Klinar.

Zur Sache

Heuer und im letzten Jahr ritt Anna Gasser auf einer einzigartigen Erfolgswelle. 2016 gewann sie in Mailand gleich ihren allerersten Bewerb im Big-Air-Weltcup und sorgte für den ersten Sieg einer Österreicherin in dieser Disziplin, nachdem es zuvor in der Freestyle-Disziplin mit der Tirolerin Nicola Pederzolli (Niki Pederzolli) zuletzt einen Halfpipe-Sieg in Serre Chevalier gegeben hatte. Auch die nächsten beiden Bewerbe in Alpensia und Mönchengladbach gewann sie. Im Jänner 2017 siegte sie am Kreischberg erstmals auch in einem Slopestyle-Bewerb. Anschließend wurde sie beim Weltcup in Laax Zweite im Slopestyle und eroberte bei den Winter-X-Games 2017 in Aspen die Silbermedaille im Big-Air. Im Februar 2017 siegte sie beim Big Air Weltcup in Quebec und gewann damit vorzeitig den Big Air Weltcup und den Freestyle-Weltcup. Anfang März 2017 triumphierte sie im Slopestyle in Vail. Beim folgenden Wettbewerb, den X-Games Norway 2017 in Hafjell holte sie die Bronzemedaille im Big Air und die Goldmedaille im Slopestyle. Bei den WM in der Sierra Nevada gelang ihr am 17. März im Big Air der Gewinn der Goldmedaille mit einem erstmals gezeigten Double Cork 1080 und der Höchstpunktezahl 100.