Lagerhaus eröffnet im Kulmax

23.04.2017, 07:22 Uhr

Der Standort des Lagerhauses Spittal wurde nun von der Innenstadt in das ehemalige Baumax Areal verlegt.

Erster im Kulmax

SPITTAL (aju). Nun ist es soweit und das neue Lagerhaus am Baumax Gelände ist eröffnet. Dabei hat sich auch einiges geändert im Vergleich zum ehemaligen Lagerhaus in der Spittaler Innenstadt."Wir sind der erste Betrieb im neuen Kulmax Areal und haben uns gleich um einen großen Haus- und Gartenmarkt erweitert", sagt Markus Furtenbacher vom Lagerhaus. Das Areal beträgt jetzt nämlich 3.500 Quadratmeter wovon 1.500 nur für den Schwerpunkt Garten reserviert sind. Neu sind auch eine Abteilung für Geschenksartikel, Bekleidung, Dekorationsartikel, Haushaltswaren und ein Zentrum für Tierbedarf. "Einen wichtigen Trend sehen wir in Imker- und Reiterbedarf. Auch das kann man ab sofort bei uns bekommen", sagt Furtenbacher. Zudem gibt es regionale Lebensmittel. Darunter auch erstmals Kärntner Weine. Rund 30.000 Produkte beherbergt das neue Lagerhaus so. Mit 18 Mitarbeitern, von denen auch einige von Baumax übernommen wurden, wird den Kunden umfangreiches Fachwissen geboten.