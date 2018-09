Mölltaler Geschichten-Festival: Zweite Lesung

17.09.2018, 16:15 Uhr

Die ersten sieben Geschichten für die ersten Preise wurden dem Publikum präsentiert.

"Begegnungen"

MALLNITZ. In Mallnitz fand am Freitagabend die zweite Lesung des Mölltaler Geschichten Festival statt. Musikalisch begleitet auf der Querflöte und Okarina von Christine Straner, präsentierten Autoren aus Berlin, Wien und dem Mölltal dem zahlreichen Publikum die ersten sieben Geschichten, die sich für den Fachjurypreis der Privatstiftung Kärntner Sparkasse, den Mölltaler Preis von Hasslacher Norica Timber und die Gunst der Publikumsjury bewerben.Die Geschichten zum Festival-Thema „Begegnungen“ sind auf das ganze Spektrum menschlicher Gefühle und Hoffnungen verteilt – vom Lebensentscheidungen, vom Tod und überleben, dem Klammern an Beziehungen und Anderem, bis zu neuen Anfängen und dem Verweigern von Schuhen.

Sieben Geschichten

Am nächsten Freitag, dem 21. September geht es in der Kultbox Mörtschach um 19.30 Uhr weiter mit den nächsten sieben Geschichten und der Musik von den „Vielfältigen“. Wieder ein Abend, der das Publikum verzaubern wird.