Viel Action im Integrationszentrum in Seebach

27.07.2017, 12:25 Uhr

Auf die Kinder und Klienten warteten Spenden von Motorradfahrern, eine Einladung zum Pizzaessen und eine Woche Urlaub in Italien.

SEEBODEN. Die Kinder, Klienten sowie Betreuer des Integrationszentrums (IZ) "Rettet das Kind" in Seebach hatten kürzlich viel Action. Neben einigen "heißen Öfen" gab es auch Pizza in Bad Kleinkirchheim sowie Urlaub am Meer.Kürzlich röhrten in Seebach die Motoren. Eine Delegation von rund dreißig Motorrädern unter der Führung des „Alpensheriffs“ fuhr unter lautem Getöse, nach erfolgreicher eintägiger Spendenfahrt, beim IZ Seebach vor. Bereits gespannt und voller Vorfreunde wurden die Biker bereits von den Klienten sowie den dazugehörigen Begleitern erwartet.

Durch die Organisation einer Motorradspendenfahrt durch den „Alpensheriff“ Heinz Arzl war es möglich, einen Betrag von 2.901 Euro an das IZ Seebach zu spenden. Dabei hatten die Klienten Zeit, die „heißen Öfen“ genauer unter die Lupe zu nehmen, stolz darauf Platz zu nehmen und auch die eine oder andere kleine Runde zu drehen. Danach wurde in gemütlicher Atmosphäre bei Würsteln und Getränken angeregt geplaudert und gewitzelt. Nach der Stärkung hatten die Teilnehmer der Spendenfahrt die Möglichkeit das IZ in Begleitung der Klienten zu besichtigen.Ein weiteres Highlight ist das schon fast zur Tradition gewordene Pizzaessen bei Salvatore Pappalardo in Bad Kleinkirchheim. Er lud erneut Kinder und Begleiter der Wohnung 1 des IZ in sein Restaurant ein. "Für die Kinder ist es mittlerweile schon ein Besuch bei 'guten Freunden', da Herr Pappalardo schon einige Male seine Gastfreundlichkeit unter Beweis gestellt hat und von den Kindern des IZ ins Herz geschlossen wurde", so Leiterin Petra Gabriele Köfer.Eine unvergessliche Woche durften die Kinder in Italien verbringen. Mit einem geliehenen Bus des SV Spittal ging es nach Bibione, wo Sonne, Meer und gutes Essen auf die Kinder und Begleiter der Wohnung 1 warteten. Höhepunkte dieses Urlaubes waren sicher die Besuche im Lunapark und im Aquasplash, wo die Kinder ausgelassen die Rutschen hinuntersausen oder mutig verschiedene Attraktionen ausprobieren konnten.Sämtliche Kinder, Klienten und auch die Betreuer bedanken sich herzlich bei den Organisatoren der einzelnen Aktionen.