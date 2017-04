UPDATE: Hermann Bärntatz wurde seines Amtes im Ausschuss enthoben

26.04.2017, 07:32 Uhr



Einstimmige Wahl

In einer Wahl, direkt in der Sitzung, bestimmte Bürgermeister Pirih sich und Gerhard Klocker (Team Spittal) zur Wahlaufsicht. Rudolf Rainer (SPÖ) wurde von den Mitgliedern der SPÖ zum Nachfolger gewählt. Nach Beendigung der Wahl und Auszählung der Stimmen bat Hermann Bärntatz darum, dass Wort ergreifen zu dürfen. Das gelang aber erst nachdem sich auch andere Fraktionen dafür einsetzten, allen voran Franz Eder (ÖVP). Anschließend betonte Bärntatz nochmals, er habe das Amt im Ausschuss damals ohne Bedingungen übernommen: "Ich habe mich gerne den Arbeiten im Ausschuss gewidmet und von Anfang an klar gestellt, dass ich daran keine Bedingungen knüpfe. Auch der Vorwurf, ich wäre nicht regelmäßig anwesend gewesen, erstaunt mich. Immerhin war ich von den 17 Sitzungen drei Mal nicht anwesend und davon zwei Mal durch fähige Personen vertreten. In Anbetracht der Lage, dass es andere in diesen Ausschüssen gibt die noch nie in Person anwesend waren sondern sich immer nur vertreten haben lassen."