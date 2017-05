Carinthians Damen auf allen Ebenen erfolgreich

10.05.2017, 09:45 Uhr

Carinthians Spittal ist mit Trainer Wolfgang Wilscher auf dem richtigen Weg. Kristin Krammer wurde ins U17 ÖFB-Team einberufen.

Schöne Herausforderung

SPITTAL (Peter Tiefling). Die Frauenmannschaft Carinthians Spittal (2. Liga Ost/Süd) hat seit einigen Monaten den Hermagorer Wolfgang Wilscher als neuen Trainer."Vor einigen Monaten wurde ich von Hubert Bründler gebeten, das Training seiner Fußballdamen für ihn zu leiten. Hubert war schwer erkrankt. Ich sagte zu. Leider konnte Hubert seine Krankheit nicht besiegen und war vor wenigen Wochen verstorben. Ich habe ihm versprochen, den Damen auch weiterhin die Treue zu halten. Mein Wort gilt und zudem ist es eine schöne Herausforderung, Mädchen und Frauen zu trainieren", sagt Wilscher.

Das Training

ZUR SACHE

Seine Trainingseinheiten für Kapitän Katharina Knaller, Torfrau Bianca Winkler & Co. unterscheiden sich von dem der Herren nicht gravierend. Nur, dass er etwas mehr Sensibilität walten lässt und bei der Wortwahl wird auf mehr Geschmeidigkeit geachtet. Aber Härte, Ausdauer und Siegeswillen beweisen seine Schützlinge Woche für Woche, dem Männerfußball ebenbürtig.„Einen ganz wichtigen Unterschied gibt es bei uns zum männlichen Geschlecht schon. Die Mädls bekommen keine Gage. Manchmal vielleicht die Frühstückskosten bei den Auswärtsfahrten. Dafür ziehe ich meinen Trainerhut vor meinen Damen“, sagt Wilscher. Aktuell wird noch etwas härter gearbeitet, denn die Spittalerinnen wollen Kärntnens bestes Damenteam werden. „Dazu müssen wir aber von unserem achten Tabellenrang weg und Feldkirchen/Magdalensberg (7.) überholen“, sagt Carinthians sportlicher Leiter Thomas Fian.Beim letzten Match gegen USC Landhaus 1b/2:5) saß Kristin Krammer auf der Ersatzbank der Spittaler Bundesligamannschaft. Die Vierzehnjährige ist eigentlich Stammtorhüterin der Spittaler Unterligamannschaft. „Daher ist die Einberufung in das U17 Damennationalteam als Regionalkickerin eine noch größere Auszeichnung für Kristin“, so Fian. Erstmals wird die Obermilstätterin am Mittwoch (10. Mai 2017) beim Ländermatch in Lindabrunn gegen Polen das Nationaltrikot überstreifen. „Schön wäre es, wenn ich auch noch ein paar Spielminuten bekommen könnte. Aber daran wage ich gar nicht zu denken“, sagt die U17-Teamspielerin. Gewonnen hat sie schon auf alle Fälle. Es gibt drei Tage schulfrei vom BRG Spittal. Solange dauert ein Nationalteamlehrgang.Kristin Krammer24. Mai 2002 in SpittalObermillstattBRG Spittal, Oberstufe 5. KlasseCarinthians SpittalNationales Zentrum für Frauenfußball/St. PöltenTorfrauBayern MünchenBianca Winkler, Kristin Krammer; Magdalena Angermann, Anna Wegscheider, Christina Posegger, Christina Hintermann, Laura Santner, Anja Veratschnig, Lena Thalmann, Stefanie Grossgasteiger, Viktoria Lederer, Carmen Oberressl, Fiona Resch, Katharina Knaller (Kapitän), Jasmin Ortner, Nina Hristova, Selina Sagmeister, Anna Modre, Kathi Ganzer,. Trainer: Wolfgang Wilscher