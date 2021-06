Auch heuer bietet das ParadiesDerFanatasie im Löwenhof wieder ein tolles Programm in den Sommerferien an – kostenlose Ganztagsbetreuung (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) inklusive. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.



ST. PÖLTEN (pa). Bereits vor elf Jahren entstand mitten in St. Pölten das Aktiv-Kreativ-Haus, das Kindern ganzjährig die Möglichkeit gibt, an Workshops und Projekten im künstlerischen Bereich teilzunehmen. Nach der Corona-bedingten Schließung startet das ParadiesDerFanatasie nun wieder durch und bietet im Juli und August ein abwechslungsreiches Programm. Die Anmeldung dazu ist ab 1. Juni möglich.

Kreativität und Bewegung als Krisenbewältigung



Dass auch in diesem Jahr das alljährliche Sommercamp im ParadiesDerFanatasie stattfinden kann, ist für Gerhard Hönigl und sein Team besonders wichtig. Denn: Corona war und ist für Kinder eine ganz besondere Belastung und es ist wichtig, dass diese nun im Sommer einen Ausgleich zum psychisch belastenden Zustand der vergangenen Monate bekommen.

Deshalb unternehmen die PädagogInnen täglich mit den Kindern zahlreiche Ausflüge in die Natur sowie unterschiedlichste Workshops.

Kostenlos, aber wertvoll



Für viele Eltern stellt es eine enorme Entlastung dar, wenn sie wissen, dass ihre Kinder, im Rahmen der kostenlosen Ganztagesbetreuung von qualifizierten PädagogInnen, gut aufgehoben sind. Kinder aus allen Alters- und Sozialschichten finden einen Platz im Sommercamp. Am letzten Tag findet um 15 Uhr eine Präsentation statt, vorgestellt werden verschiedene Stücke aus dem Bereich der darstellenden Kunst.

Das Programm im Überblick



1. Woche, 5. bis 9. Juli: „Freies Spielen“

2. Woche, 12. bis 16. Juli: „Fahrradworkshop bei FS-Sauer“

3. Woche, 19. bis 23. Juli: „Graffiti“

4. Woche, 26. bis 30. Juli: „Rhythm & Dance“

5. Woche, 9. bis 13. August: „Schmuckworkshop“

6. Woche, 16. bis 20. August: „Kinder-Yoga“

7. Woche, 23. bis 27. August: „Zirkusworkshop“

8. Woche, 30. August bis 3. September: „Theaterworkshop“

Nähere Informationen



„ParadiesDerFantasie“, Linzerstraße 16/Löwenhof, St. Pölten

Tel.: 0664/6100083

E-Mail.: kreativhaus@st-poelten.gv.at

Web: www.paradiesderfantasie.at

www.facebook.com/ParadiesDerFantasie