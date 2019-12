Der Stadtchor St. Pölten unter der bewährten Leitung von Eduard Hofbauer überzeugte einmal mehr mit ihrer hohen musikalischen Qualität bei ihrem traditionellen Adventskonzert am 13.12.2019 in der Kapistrankirche.

Besinnliche Volksweisen standen dabei ebenso auf dem Programm wie rhythmische Lieder zur Weihnachtszeit und schwungvolle Gospelsongs.

Durch das Programm führte Ilona Tröls mit Gedichten und Geschichten. Bereichert wurde das Konzert durch das Klarinettenquartett der Musikschule St. Pölten. Die musikalische Begleitung am Klavier und Keyboard lag wie immer in den bewährten Händen von Reinhardt Hochebner.

Vorschau Festwochenkonzert im Sommer 2020

Kaum Zeit zum Verschnaufen bleibt, denn am 09.01.2020 geht es wieder los mit den Chorproben für das Festwochenkonzert am 05.06.2020 im neuen Festsaal der Arbeiterkammer St. Pölten.

Neue Mitglieder herzlich Willkommen

Neue Mitglieder sind dort stets herzlich Willkommen. Insbesondere die Männer (Bass und Tenor) sind heiß begehrt.

Proben sind immer donnerstags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Josefstr. 95 in St. Pölten statt.

Weitere Infos unter www.stadtchor.com