ST. PÖLTEN (ms). Vergangenes Wochenende besuchten die Bezirksblätter das Restaurant "Vagötz'God" in St. Georgen und befragten die Gäste: "Was ist ihre Lieblingsessen und warum?" Werner Steinwendner meinte ganz bestimmt: "Das Angebot des Tages. Der Chef wird mich ja nicht anlügen. Daheim muss ich ja auch essen was auf den Tisch kommt." Eva Maria Wieger sagte: "Ich mag hier im Lokal beim Siegi am liebsten die gebackene Feta- Spinat Palatschinken." Gerhard Grassmann schwärmte von gebackenen Steinpilzen auf Salat und erklärte: "Ich mag Schwammerl in allen Variationen." Sophia Grassmann antwortete: "Lasagne ist meine Leibspeise." Christian Loidl mag alles mit Huhn, er erzählte: "Wir grillen sehr gerne und viel, leider passte heute das Wetter nicht und deswegen lassen wir uns heute vom Siegi bekochen. Meine Frau liebt die selbstgemachten Nudeln mit Cabonara." Wenn das so ist, lasst es euch schmecken.