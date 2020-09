Eine Million Investition in Ausweitung der Betriebszeiten des Stadtbusses; Fahrkartenpreise bleiben gleich.

ST. PÖLTEN. Es sei der letzte große Schritt, der jetzt gemacht werde, führt Bürgermeister Matthias Stadler bei der heutigen Pressekonferenz, 10.9., aus. Wurde im September 2017 beim Stadtbus das neue LUP-Konzept mit 13 Linien und rund 2,2 Mio. Jahreskilomieter in Betrieb genommen, folgte im Dezember 2018 die Ausweitugn von drei auf neun Linien im Sonn- und Feiertagsverkehr. Im dritten Ausbauschritt sollen die Taktzeiten beibehalten, die Betriebszeiten jedoch ausgedehnt werden: Montag bis Samstag auf 22.30 und Sonntag bis 20.30 Uhr. Geschätzte Investitionskosten: Etwa eine Million.

Bei der Pressekonferenz: Bürgermeister Matthias Stadler, VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer und Peter Zuser, Magistrat.

Foto: Karin Zeiler / Bezirksblätter NÖ

"Der LUP ist bereits jetzt ein absolutes Erfolgskonzept. Ich habe in der Vergangenheit viele Gespräche dazu geführt, nun können wir einem häufig geäußerten Anliegen entgegenkommen",

so Stadler ´.Hinter der Betriebszeitenausdehnung stehe der Wunsch – vor allem seitens der Mitarbeiter des Universitätsklinikums und des Handels, sowie von Pendlern – sie alle profietieren vom späteren Betriebesnde, ebenso wie die Gastronomie, der Kultur- und Veransstaltungssektor der Stadt.



"Für uns ist eine weitere Stärkung des öffentlichen Verkehrs in der Landeshauptstadt eine Herzensangelegenheit, die Hand in Hand geht mit der positiven Entwicklung des Gesamtsystems öffentlicher Verkehr in der Region",

sagt VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer.

Antrag im Gemeinderat

Wie es weitergeht? Der Ball liege jetzt beim Gemeinderat, der einen entsprechenden Antrag an den Verkehrsverbund Ostregion (VOR) stellen solle (in der nächsten Gemeinderatssitzung am 28. September um 17 Uhr), um wiederum mit den Betreibern Dr. Richard und Zuklin Bus in Verhandlung über die Erweiterung zu treten. Überraschungen sollte es keine geben, das Problem werde nicht beim Preis sondern vielmehr in der Bewältigung liegen, neue Mitarbeiter müssten eingestellt werden, so Peter Zuser vom Magistrat. Nach der Konsolidierung im Gemeinderat – und nach Ablauf der Einspruchsfrist – könne dann voraussichtlich im Jahr 2021 gestartet werden.

<b>Wusssten Sie eigentlich, dass ...</b>

... in Gesprächen mit den weiteren Fördergebern Bund und Land die grundsätzliche Bereitschaft eingeholt wurde, eine Erweiterung bis zur zugesagten maximalen Fördersumme zu unterstützen? Diese beläuft sich demnach beim Bund auf insgesamt 1,6 Millionen Euro pro Jahr und beim Land NÖ auf 1,575 Mio Euro pro Jahr. Darüber hinausgehende Kosten des LUP werden von der Stadt St. Pölten zu tragen sein.

... das LUP-Konzept mit 13 Linien rund 2,2 Mio. Jahreskilometer in Betrieb ist? Und durch die Ausweitung nochmal 350.000 Kilometer hinzukommen?