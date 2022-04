REGION. Ein abgestorbener Baum im Wald ist vielleicht kein schöner Anblick, doch Totholz ist für die Mikro- und Makroorganismen des Waldes ein wichtiger Lebensraum.

Es gibt sowohl liegendes als auch stehendes Totholz, wobei liegendes Totholz - also ein bereits umgefallener oder gefällter toter Baum - häufiger ist. "Da der Baum unkontrolliert zu Fall kommen kann, wird stehendes Baumholz, sogenannte Spechtbäume, oft entfernt", erklärt Bernhardt Obermayer-Böhm, Waldwirtschaftslehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra.

Totholz wird unter optimalen Bedingungen oft schnell zersetzt, aber: "In einem Wald ist oft mehr Totholz vorhanden, als der Laie auf dem ersten Blick erkennen kann", sagt Obermayer-Böhm.

Doch eines gibt es für Forstwirte zu beachten: "Totholz, stehend oder liegend sollte, nur in geringen Mengen in den Wäldern belassen werden, und nur, wenn es keine weiteren Gefahren darstellt."