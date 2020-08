Am 16. August fand der Landesentscheid Reden in der NÖ Landwirtschaftskammer in St. Pölten statt. Die Teilnehmer*innen äußerten dabei gekonnt ihre Meinung in vier Kategorien.



ST. PÖLTEN (pa). Bei den Redewettbewerben zählen vor allem Wirkung, Aufbau und Inhalt der Reden. Darüber hinaus achtet die Jury auf die Sprechtechnik und Aussagekraft. Schlagfertigkeit und Argumentation sind bei den Interviews im Anschluss an die Reden gefragt.

Die Rednerinnen und Redner treten dabei in vier verschiedenen Kategorien an. Neben der klassischen vorbereiteten Rede können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch eine Spontanrede, zu einem zuvor unbekannten Thema halten, oder auf kreative Art und Weise im Team mit Musik, Comedy und Co. zu einem freien Thema referieren.

Elisabeth und Kerstin Kern, Michael Schibich und Martin Waldbauer konnten sich den ersten Platz in der Kategorie Neues Sprachrohr mit ihrer Rede „Wenn das wenn nicht wär“ sichern.

Elisabeth Kern sicherte sich noch dazu den Sieg in der Kategorie „Spontanrede“.

Die Sieger des Tages:



Kategorie Vorbereitete Rede unter 18 Jahre

1. Platz: Michele Dachsberger, Mank

Kategorie Vorbereitete Rede über 18 Jahre

1. Platz: Marlene Tazreiter, Gaming

2. Platz: Julia Plank, Gaming

3. Platz: Sarah Huber, Ybbs

Kategorie Spontanrede

1. Platz: Elisabeth Kern, St. Pölten

2. Platz: Julia Herzmanek, Herzogenburg

3. Platz: Kerstin Pöttinger, Scheibbs

Kategorie Neues Sprachrohr

1. Platz: Elisabeth und Kerstin Kern, Michael Schibich, Martin Waldbauer, St. Pölten

2. Platz: Michaela Eder, Lukas Karner, Marie Haslinger, Markus Eder, Herzogenburg

3. Platz: Hannah Zöchbauer, Mank

Die verschiedenen Kategorien beim Redewettbewerb

Bei den Kategorien Vorbereitete Rede über und unter 18 Jahren handelt es sich um eine vorbereitete Rede von 4-6 Minuten.

Das Thema kann dabei frei gewählt werden.

Die Spontanrede fordert Redetalent und Spontanität. Die Redner ziehen ein Redethema und haben nur 1 Minute Vorbereitungszeit, um eine 2-4 minütige Rede dazu zu halten.

Die Kategorie Neues Sprachrohr zeigt, dass der Kreativität beim Reden keine Grenzen gesetzt sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren ihr frei gewähltes Thema in außergewöhnlicher Art und Weise, beispielsweise in Versform, als Kabarett, mit Gitarrenbegleitung oder mit Multimedia Unterstützung.