Am Dienstag, den 1. Februar 2022 konnte die Mannschaft des 1. EV Stattersdorf in der Naturfreundehalle St. Pölten die Bezirksmeisterschaft für sich entscheiden. Unter anderem auch Covid-19-bedingt nahmen an dieser Meisterschaft leider nur 4 Mannschaften teil, was aber die Leistung der Sportler nicht schmälern sollte. Von den insgesamt 6 Spielen konnten sie 5 gewinnen und mussten sich nur dem ESV Neustift-Innermanzing einmal geschlagen geben. Die Mannschaft schaffte somit den Aufstieg in die Unterliga 2023 und wird dort versuchen zumindest die Klasse zu halten oder sogar um den Aufstieg zur 2. Landesliga ein Wörtchen mitzureden.