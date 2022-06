Am 24. Juni 2022 fand die Jahreshauptversammlung des Arbeiter Turnvereines Spratzern statt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die Versammlung endlich wieder, unter normalen Bedingungen und bei schönem Wetter im Gastgarten des Spratzerner Bootshauses, abgehalten werden. Neben den Berichten der Obfrau, des Kassiers und der Übungsleiter, standen auch Neuwahlen und Mitgliederehrungen auf der Tagesordnung. Der Vorstand wurde in seinen Funktionen bestätigt und für weitere zwei Jahre wiedergewählt – Obfrau Verena Weinzierl, Obfrau Stv. Kurt Steindl, Kassier Gerhard Steindl, Kassier Stv. Gertrude Sturm, Schriftührerin Christa-Maria Vavra, Kassenprüfer Sylvia Rössler, Wilhelm-Peter Havran. Aufgrund langjähriger Vereinsmitgliedschaft und Treue wurden insgesamt 38 Personen geehrt, leider konnten nicht alle anwesend sein. Es gab auch ein ganz besonderes Jubiläum – Frau Elfriede Helmreich ist bereits seit 70 Jahren Mitglied des Vereines – herzliche Gratulation! Im Rahmen der Veranstaltung wurde Herr Erich Thür, langjähriger Übungsleiter und Zeugwart a.D., zum Ehrenmitglied ernannt. Frau Christa Braun legte ihre Funktion als Übungsleiterin der Herrengymnastik mit Saisonende zurück, bleibt uns aber als Übungsleiterin der Nordic-Walking-Gruppe (heuer bereits das 20. Jahr!) weiterhin erhalten – vielen Dank für das zeitintensive Engagement für den Verein! Wir wünschen allen Mitgliedern und jenen die es noch werden wollen, einen schönen und erholsamen Sommer! Wer sich auch während der Sommerpause weiterhin sportlich betätigen will, ist gerne zu unseren wöchentlichen Radausfahrten eingeladen (nähere Infos: www.atv-spratzern.jimdofree.com).