Der SKN St. Pölten Basketball hat heuer die beste Platzierung der letzten 20 Jahre eingefahren.

ST. PÖLTEN (pw). Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Für viele Anlass, um Bilanz zu ziehen. Im Fall des SKN St. Pölten Basketball gibt das Ergebnis sicherlich Grund zur Freude. Aktuell auf Platz vier in der Bundesliga, dürfte den Playoffs nicht viel im Wege stehen. "Es war ein ereignisreiches Jahr", bestätigt Headcoach Andreas Worenz. Im Frühjahr der Finaleinzug in der zweiten Liga, viele Verletzungen, dann die Gründung der "Superliga". "Es gab eine lange Phase der Entscheidungsfindung, ob wir uns dafür bewerben. Als sie Mitte August fiel, wurde es recht stressig, einen Kader aufzustellen", so der Cheftrainer. Die Bemühungen haben sich ausgezahlt:



"Wir sind mit unserer Wahl sehr zufrieden, da alle Spieler über den Erwartungen liegen und das gesamte Team gut zusammenpasst."

Rechtzeitig zu Weihnachten sein Wunsch an das Christkind:



"Dass sich keiner verletzt und wir mit so viel Selbstvertrauen und Motivation weiterspielen wie bisher."

Playoffs warten

Was das neue Jahr betrifft, stehen die Zeichen gut.



"Anfang des Jahres heißt es, sich auf die Playoffs vorzubereiten. Es warten extrem harte Spiele gegen die Top-Teams. Da heißt es für die Mannschaft, mental stark zu sein, um auch Niederlagen wegzustecken", so Worenz.

Am Trainingsrhythmus soll sich aber nichts ändern. "Es ist wichtig, dass die Spieler weiterhin Spaß haben, denn nur dann ist man gut", verrät der Trainer sein Erfolgsrezept.

Mit Jahresende hat der SKN St. Pölten Basketball die beste Platzierung der letzten 20 Jahre eingefahren. Das macht sich auch bei den Zuschauerzahlen bemerkbar. Die Spiele sind ein cooles Event für die ganze Familie. Doch kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. "Jetzt heißt es, die Saison so gut wie möglich zu beenden und sich nicht auf seinen Leistungen auszurasten. Schön wäre es, in zwei oder drei Jahren um den Meistertitel mitzuspielen. Das Potenzial ist da. Wir haben super Nachwuchsspieler, die schon nach oben drücken." Ein gutes Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit.

Heimspiele

Bei den nächsten Heimspielen trifft der SKN St. Pölten Basketball am 26. Dezember um 17.30 Uhr im Sport.Zentrum.NÖ auf die Raiffeisen Flyers Wels, am 02. Jänner um 19 Uhr auf die Unger Steel Gunners Oberwart und am 05. Jänner um 17.30 Uhr auf BC Hallmann Vienna.

Karten: www.skn-basketball.at