Nach einem erfolgreichen Piloten setzt die bekannte St.Pöltner Bäckerei Hager nun im gesamten Filialnetz auf das Konzept der App Too Good To Go, um Lebensmittel vor der Verschwendung zu bewahren. Über die App werden einwandfreie Backwaren am Ende des Tages von Selbstabholern zu einem reduzierten Preis abgeholt.



ST.PÖLTEN (pa). Das ist ein wichtiger Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung: Denn allein in Österreich landen jährlich rund 1 Million Tonnen Nahrung im Müll. Bürgermeister Matthias Stadler heißt die Kooperation der Bäckerei Hager und Too Good To Go Willkommen. Ende Februar begann bei der St. Pöltner Bäckerei der Pilot mit Too Good To Go, mit dem Ziel, Lebensmittelverschwendung komplett aus dem Sortiment zu streichen. Rasch folgten weiteren Standorte, nun wurde das Konzept auf das ganze Filialnetz ausgeweitet. Das Konzept ist simpel: Über die App können unkompliziert übriggebliebene einwandfreie Backwaren wie Brot, Mehlspeisen oder auch belegte Weckerl in Form eines Überraschungssackerl am Ende des Tages zu einem Drittel des Originalpreises abgeholt werden.

Bei der Bäckerei Hager freut man sich, eine Lösung gefunden zu haben, die einfach in der Handhabung ist und gut bei der Kundschaft ankommt. Nachhaltigkeit soll mehr als nur ein Schlagwort sein.



„Natürlich möchten wir unseren Kundinnen und Kunden täglich eine möglichst große Auswahl bieten, jedoch gleichzeitig schonend mit Ressourcen umgehen und nichts verschwenden. Wir haben das Konzept von Too Good To Go auf Herz und Nieren geprüft. Für uns ist es der effektivste Weg, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden”,

so Bäckermeister Wolfgang Hager.

Wichtiger Meilenstein



Für Too Good To Go stellt die Ausweitung der Partnerschaft mit der Bäckerei Hager einen wichtigen Meilenstein in Niederösterreich dar: „Die Bäckerei Hager setzt als bekannter niederösterreichischer Betrieb ein wichtiges Zeichen gegen Verschwendung und für den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln. Wir freuen uns daher, so einen engagierten Partner an unserer Seite zu haben”, so Georg Strasser, Geschäftsführer bei Too Good To Go Österreich.

Großer Hebel in der Klimakrise



Weltweit wird rund ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen, alleine in Österreich sind es 1 Million Tonnen, die jährlich verschwendet werden und so die Umwelt belasten. Denn der Weg vom Feld auf den Teller ist ein weiter, bei dem zahlreiche Ressourcen etwa bei Transport, Verarbeitung oder Kühlung aufgebracht werden. Als Land wäre Lebensmittelverschwendung nach China und den USA der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen und trägt so maßgeblich zur Klimakrise bei. Too Good To Go will das ändern. Über die App holen sich Nutzer überschüssiges Essen in Form eines Überraschungssackerls zu einem vergünstigten Preis ab. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation: Ausgezeichnetes Essen für die Gäste, weniger Verschwendung für die 800 Partnerbetriebe wie die Bäckerei Hager und Ressourcenschonung für die Umwelt. Jede gerettete Mahlzeit entspricht einem CO2-Äquivalent von 2,5 Kilogramm. Seit dem Start im August 2019 wurden bereits rund 310.000 Mahlzeiten gerettet. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von über 710 Flügen von Wien nach New York.