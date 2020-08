Die Corona-Pandemie hat heuer viele NÖ Wirtschaftstreibende hart getroffen. Jakov Gushchin ist es eine Herzensangelegenheit, Unternehmer zu helfen. Und so hat er sich bereit erklärt, ein kostenfreies Social Media-Marketing-Event in St. Pölten zu veranstalten.

ST.PÖLTEN (pa). Mit dem Ziel, UnternehmerInnen wertvolle Strategien und Konzepte an die Hand zu legen, um ihren Social Media-Auftritt zu verbessern und mehr Kunden zu erreichen.

Es sei betont: Es handelt sich hierbei um keine Verkaufsveranstaltung; echter Mehrwert und hochwertiger Content stehen im Mittelpunkt.

Aufgrund des Meter-Abstandes und der Eindämmungsmaßnahmen im Saal sind nur begrenzte Gästelistenplätze möglich. Anmelden können sich interessierte Personen kostenfrei hier.

Wann und Wo

Tag: 15. September 2020

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Wo: Bildungshaus St. Hippolyt, Eybnerstraße 5, 3100 St. Pölten

Wichtige Themen



Wie kann ich Facebook und Instagram im Jahr 2020 gewinnbringend für mein Unternehmen einsetzen? Diese Frage beantwortet Jakov Gushchin allen interessierten St. Pöltner Unternehmerinnen und Unternehmern am 15. September, ab 19.30 Uhr im Bildungshaus.



Der Grazer ist einer der renommiertesten Social Media-Marketing-Experten unseres Landes. Er und sein Team der „StraightUp Agency“ arbeiten seit Jahren mit namhaften nationalen, aber auch internationalen Unternehmen zusammen – unter ihnen auch Global Player.



Am Eventabend gibt Gushchin den Teilnehmerinnen und Teilnehmern exklusive Einblicke in seine Konzepte, Methoden und Strategien, wie siea) sich auf Facebook und Instagram optimal positionieren und

b) mithilfe der sozialen Netzwerke längerfristig mehr Umsatz erzielen können.

Die Devise des Social-Media-Profis: echten Mehrwert und hochwertigen Content liefern, statt hohle Phrasen! Er zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie Social Media-Marketing funktioniert. Und wer, wenn nicht er, weiß, wie es geht, haben er und seine Agentur doch in den letzten Jahren über 100.000 Euro in Werbeanzeigen investiert und hunderte Kundinnen und Kunden erfolgreich betreut.

Sie sind Chef oder Chefin eines kleinen oder mittleren Unternehmens? Sie wollen gerne wissen, wie Sie Ihren Social-Media-Marketing-Auftritt verbessern können? Sie wollen erfahren, wie Sie mehr Reichweite generieren, mehr Werbewirksamkeit erzeugen und so gezielt mehr Kundinnen und Kunden erreichen und ansprechen können?