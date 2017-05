Weltpremiere: Operndiva Natalia Ushakova singt und tanzt mit Europaballett St. Pölten

09.05.2017, 08:39 Uhr



Wie kam es zur Kooperation zwischen Natalia Ushakova und dem Europaballett St. Pölten?

Moderiert von Entertainer Wolfgang Gratschmaier eröffnet der erste Akt mit der Ouvertüre aus „Rusalka“, gefolgt von „Song to the moon“. Fortgesetzt wird mit einer Arie aus „Dinorah ou Le Pardon de Ploërmel“ von Giacomo Meyerbeer. Es folgen modern inszenierte Ballettarrangements aus „Blackswan“. Nostalgie pur erleben die Besucher im zweiten Akt mit klassischen Operetten Ausschnitten wie „Lippen schweigen“ und einem Duett mit Natalia Ushakova und Mehrzad Montazeri. Das Grisettenlied aus „Die lustige Witwe“ wird von Natalia Ushakova und dem Europaballett gemeinsam inszeniert. Den Abschluss bildet ein temperamentvoller „CanCan“. Die Choreografien stammen aus der Feder von Michael Fichtenbaum und Anastasia Ergorova.Die charismatische Wahlösterreicherin und die TänzerInnen des Europaballetts lernten einander 2016 in Amerika kennen. Sie gastierten in New York und Washington bei Neujahrskonzerten. Die Zusammenarbeit verlief so harmonisch, dass daraus ein gemeinsames Projekt entstand.Das Ziel ist, den Besuchern etwas Einzigartiges, noch nie Dagewesenes zu bieten. Natalia´s heimliche Liebe – der Tanz – begleitet vom Ballett, unterstrichen durch ihre Stimmgewalt – bilden die Basis für diesen Abend. Sie singt traumhaft schöne, anspruchsvolle Arien aus Oper und Operette und tanzt gemeinsam mit dem Europaballett. Ein genussreicher Kulturabend ist gesichert.

Besetzung

Tickets

Ausschnitte aus den Proben sind zu sehen am 12. Mai 2017 um 17:30 Uhr in ORF II – in der Sendung „Heute Leben“.Sopran: Natalia UshakovaTenor: Mehrzad MontazeriModeration und Tenor: Wolfgang GratschmaierBallett: Ensemble des Europaballett St. PöltenChoreografie: Michael Fichtenbaum und Anastasia EgorovaTickethotline Europaballett St. Pölten: +432742 230 000Ticketoffice: Oriongasse 4, 3100 St. Pölten Mo.-Fr. von 09:00-12:00tickets@europaballett.atTickets auch erhältlich im Internet auf oeticket.com