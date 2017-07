14.07.2017, 12:35 Uhr

Wir stellen Evelyn Bäck, Bräuerin und Biersommeliere aus Inzersdorf-Getzersdorf, drei kurze Fragen:

Warum haben Sie den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt?

Wie fühlen Sie sich dabei?



Was macht Ihnen besonders Spaß?

In meinem Leben hat gerade alles zusammengepasst. Ich bin selbst in einem Betrieb groß geworden.Ich fühl mich großartig. Es war die beste Entscheidung.Ich kann meine Kreativität ausleben wie ich will.