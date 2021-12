Komplett ausgerastet ist ein 48-jähriger St. Veiter am Donnerstagabend in einem Lokal in St. Veit. Er bedrohte mehrere Menschen mit dem Tod.

ST. VEIT Am 30. Dezember 2021 gegen 21 Uhr kam es in einem Lokal in St. Veit an der Glan zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen St. Veiter und seiner 42-jährigen Lebensgefährtin, ebenfalls aus St. Veit an der Glan. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schlug der Mann der Frau mit der Faust in Gesicht. Zwei weitere Gäste des Lokals, welche dazwischen gehen wollten, attackierte er ebenso. Außerdem bedrohte er einen von ihnen, einen 21-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, mit dem Umbringen.

Attacke gegen Polizei

Als eine verständigte Polizeistreife einschritt, attackierte er einen 36-jährigen Polizisten. Aufgrund des Verhaltens des Mannes musste er von den Beamten vorläufig festgenommen werden, wogegen er sich vehement wehrte. Im Zuge der Festnahme, sowie auch während der Überstellung bedrohte er die beiden Polizisten mit dem Umbringen. Auf der Polizeiinspektion wurde ein Alkotest mit dem Festgenommenen durchgeführt, dieser ergab eine starke Alkoholisierung. Gegen den 48-jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach der Einvernahme des Festgenommenen am 31. Dezember 2021 ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Festgenommene der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.