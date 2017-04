"Heimat.Land.Lebenswert." soll ländlichen Raum stärken

20.04.2017, 23:06 Uhr

Im Rahmen des österreichweit angelegten Masterplans "Heimat.Land.Lebenswert." sollen maßgeschneiderte Lösungen für den ländlichen Raum erstellt werden. Da die Menschen vor Ort die individuellen Stärken und Bedürfnisse ihrer Region selbst am besten kennen, sollen diese in die Entwicklung der gemeinsamen Strategie eingebunden werden.

Im Rahmen einer Veranstaltung zu deram Donnerstag, dem 20. April 2017 in das Stift St. Georgen am Längsee geladen hatte, wurde der der Masterplan-Prozess zahlreichen interessierten Besuchern aus ganz Kärnten präsentiert. Dabei liegen die Schwerpunkte bei den Themen Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft und Umwelt, Infrastruktur und Mobilität, Leben am Land, Soziale Verantwortung und digitales Dorf. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Menschen in den Regionen nachhaltig und umfassend zu verbessern.Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch Kärntner ausgezeichnet, die besonderen Einsatz für den ländlichen Raum zeigen. Darunter der Metnitzer Bürgermeister Bürgermeister, Stiftspfarrerund der Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule AlthofenMit dabei waren Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Landesrat, Landwirtschaftskammer Präsident, Gemeindebund-PräsidentAbgeordnete zum Europäischen Parlament, Landesparteiobmann-Stellvertreter Bürgermeister, Wirtschaftsprüfer, Forsttechnik-Unternehmerund viele mehr.