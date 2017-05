UNIQA Sonnenlauf Charity Lauf 2017: Run&Fun&Charity

08.05.2017, 21:25 Uhr

Mag. Werner Sturm vom LC VITUS St.Veit/Glan auf Facebook:

"Ha! das war ein Spaß beim RUN&FUN&CHARITY 2017 als zweite Station des Sonnenlauf Wochenendes; die Teams hatten sichtlich Spaß an den "specials"; gaaanz "gemein" dabei die Zeitnehmung, die schon beim Start mit den leckeren Schwedenbomben für eine Überraschung sorgte! Danke an alle Teams! Ihr seid alle Gewinner und habt heute gezeigt das Charity Spaß machen kann und habt für den guten Zweck alle Stationen spitzenmäßig gemeistert! Der Sieger? Die Wohltat! Danke!"Dieses Jahr warteten mehrere neue Abläufe: 2er Teams liefen eine 800m Strecke durch die St. Veiter Innenstadt und zwei Aktivstationen und 20 Minuten Laufzeit forderten die Läuferinnen und Läufer.Danach wurde am Samstag Abend bei der alljährlichen Nudel-Party im Festzelt des UNIQA Sonnenlauf Events gefeiert.Fotos: Mag.Werner Sturm