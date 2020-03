Bad Hall. Lagerverkauf von Waschmaschinen, Trocknern, Staubsaugern und Kaffeemaschinen. Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn sind im Lager von Expert Exklusiv die ersten Großanlieferungen von Elektrogeräten eingetroffen. Waschmaschinen und Wärmepumpentrockner aus dem Hause Elektra Bregenz, Hand- und Bodenstaubsauger von Miele und Kaffeemaschinen von De-Longhi füllen wieder das Lager von Exklusiv Elektrohandel und Service GmbH in Bad Hall. Das heißt, Sonderpreise auf Grund der sehr großen Mengen. So gibt es z.B. mehr als 60 Stück Elektra Bregenz Waschmaschinen A+++, 7kg, 1400 U/Min. bereits ab sagenhaften 299,- Euro, mehr als 30 Stück Elektra Bregenz Geschirrspüler 60cm Edelstahl mit 5 Jahren Vollgarantie um 499,- Euro, De-Longhi Kaffee Vollautomaten ab 299,- Euro. Außerdem kann man 30 Tage unverbindlich den neuen Miele Handstaubsauger Triflex ab 499,- Euro testen und viele weitere Elektrogroßgeräte gibt`s zu einmaligen Sonderpreisen bei

Expert Exklusiv in Bad Hall

Adlwanger Str. 2a

www.expert-exklusiv.at

Tel.07258/21217