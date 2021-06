Am 12. Juni geht es zu Bioenergie Steyr - Biomasse Fernheizkraftwerk in Ramingdorf.



STEYR. Das „Zukunftsradeln“ ist eine Initiative der Gruppe Klimafocus Steyr, in Kooperation mitRadlobby Steyr, Bildungszentrum Dominikanerhaus und Treffpunkt Mensch und Arbeit. Dieses Jahr hat Barbara Felton vier Ausflugsziele zu Orten ausgewählt, die zeigen wie man in den Bereichen Handel, Gartenbau, Energie und Wohnen einen wichtigen Beitrag für eine ökologische Zukunft leisten kann. Diese Ziele werden mit Fahrrad, oder streckenweise mit Zug + Rad erreicht. Treffpunkt ist jeweils um Uhr 14:00 vor dem Dominikanerhaus, Grünmarkt 1 (bei jedem Wetter!). Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Am Samdtag, 12. Juni führt der Ausflug nach Ramingdorf. Ja, für Steyr gibt es ein Fernheizkraftwerk! Wie es funktioniert, wo dieHackschnitzel dafür herkommen und wer mit dieser Bioenergie versorgt wird erzählt Andreas Oberhammer persönlich. Kinder sind herzlich eingeladen, müssen aber bei der Schau im Werk an der Hand gehalten werden. Auch für Radfahrende mit Handicap gibt es die Möglichkeit zumindest das Außenareal zu besichtigen. Die Führung dauert 45 Minuten, kann aber für interessierte auf bis zu drei Stunden ausgedehnt werden. Um Einhaltung der geltenden Anti-Corona-Maßnahmen wird gebeten. Für die Sicherheit vonmitfahrenden Kindern ist jeder teilnehmende Erwachsene selbst verantwortlich!