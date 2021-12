Theater am Fluss, Musikfestival Steyr, Theatersommer Haag & Operettenfestival Bad Hall zeigen tolles Programm.

STEYR, STEYR-LAND, HAAG. Im Sommer 2022 werden beim Theater am Fluss wieder bekannte aber auch einige neue Gesichter auf der Bühne zu sehen sein. "Musikalisch wird im Sommer 2022 unsere Live-Band mit Country- und Western-Musik, die neu arrangiert und teilweise komponiert wird, die Besucher begeistern", sagt Bernhard Oppl vom Theater am Fluss. "Mit ‚Die lustigen Weiber‘ präsentieren wir einen Shakespeare-Klassiker, der neu bearbeitet für das ‚Theater am Fluss‘ ist. Die Bühne wird zur Western-Stadt und diese fügt sich wunderbar in die Naturkulisse am Fluss", ergänzt Herbert Walzl.

Passend zum Titel des Hauptstücks eröffnen zwei Kabarettistinnen am 8. Juli 2022 um 20 Uhr die Saison: die Kernölamazonen. Das Stück "Die lustigen Weiber" ist vom 14. Juli bis 13. August zu sehen. Am 19. August gibts ein Abschlusskonzert "Udo Jürgens". Infos unter: theater-am-fluss.at

Von 21. Juli bis 6. August 2022 geht das Musikfestival Steyr mit der Operette „Die Fledermaus reloaded“ über die Bühne. Intendant Karl-Michael Ebner präsentiert die Operette mit neuer Dialogfassung von Susanne Sommer und peppigen musikalischen Arrangements vom Janoska Ensemble. „Das Musikfestival Steyr hat sich mit seinen jährlichen Musical-Produktionen einen Fixplatz im heimischen Kulturkalender erarbeitet. Nicht zuletzt durch die stete Profilschärfung. Mit ‚Die Fledermaus im Janoska Style‘ führen wir diesen Weg 2022 fort und präsentieren die Königin der Operette mit neuen Texten, verknappter Handlung und peppigen musikalischen Arrangements“, so Ebner. Infos unter musikfestivalsteyr.at

Attentat auf Lachmuskeln



Das Haager Theatersommer-Publikum darf sich nächsten Sommer wieder auf ein Stück des Komödien-Meisters William Shakespeare freuen. Intendant Christian Dolezal freut sich, „Wie es euch gefällt“ auf der einzigartigen Theaersommer-Bühne zu zeigen. Fix mit dabei sind wieder Miriam Fussenegger und Josef Ellers, die auch im letzten Jahr schon in Haag gespielt und das Publikum begeistert haben. Das Stück ist vom 29. Juni bis 6. August zu sehen. Infos unter: theatersommer.at

Beim Operettenfestival in Bad Hall, vom 2. Juli bis 6. August, wird "Die lustige Witwe" von Franz Lehar aufgeführt. Unter anderem wird Franz Suhrada dabei in der Rolle des Kanzleirates Njegus zu erleben sein.

Von 8. Oktober bis 5. November steht das Familienmusical "Annie" von Charles Strouse in Bad Hall auf dem Programm. Infos unter: stadttheater-badhall.com