45 Teilnehmer versammelten sich unter diesem Motto am vergangenen Freitag in Maria Neustift, um am Heilsweg über den persönlichen Glauben und die Zukunft der künftigen gemeinsamen Pfarre Ennstal (ab 2023) nachzudenken und auszutauschen.

MARIA NEUSTIFT. An den drei sehenswerten Kapellen gab es inspirierende Impulse von Pfarrer Thomas Mazur, Religionspädagogin Karin Klein und Pastoralassistent Martin Rögner zu den Schwerpunkten des Diözesanen Zukunftsweges: Spiritualität, Qualität und Solidarität, die neu überlegt und deren Ergebnisse in das künftige Pastoralkonzept einfließen werden. Beim anschließenden Kreis rund um das lodernde Feuer wurden bereits Anliegen und Ideen eingebracht, wie die einzelnen Pfarrgemeinden gut zusammenwachsen können und was als wichtig angesehen wurde – alles muss Platz haben: Vielfalt der Spiritualitäten, Neues und gut Bewährtes, eine heutige Sprache, Kooperationen und vieles mehr, das auf Zukunft der Kirche im Ennstal hoffen lässt. Beim gemütlichen Ausklang vor dem Haus der Dorfgemeinschaft war schon einiges von unserer baldigen Pfarre Ennstal spürbar.