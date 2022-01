Auch im Advent 2021 wurde von der Steuerberatungskanzlei wieder – trotz der Einschränkungen durch COVID-19 – eine gemeinsame Weihnachtsspendenaktion ins Leben gerufen.

STEYR. An den Standorten in Steyr und Linz wurde heuer in der Vorweihnachtszeit für den Rotkreuz-Markt in Steyr gesammelt, welcher das Spendenaufkommen für die Anschaffung von Lebensmitteln und Waren des täglichen Gebrauches für Menschen mit geringem Einkommen und armutsgefährdeten Personen, verwendet.

Mit der Aktion unter dem Titel „GRS mal 3“ wurden, neben den Kollegen, auch die geschätzten Klienten recht herzlich dazu eingeladen bis einschließlich 22. Dezember zu spenden. Der zusammengekommene Betrag aus unseren Spendenboxen wurde im Anschluss verdreifacht. Diesmal konnten 3.832,56 Euro an den Rotkreuz-Markt in Steyr übergeben werden.