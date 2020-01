Am 27. Dezember gab es einen Jahresabschluss mit gemütlichem Zusammensitzen bei der Feuerwehr Wachtberg im Feuerwehrhaus.

BEHAMBERG. Kommandant OBI Alexander Madler gab einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Jahr. Bürgermeister Mag. Karl Stegh bedankte sich beim Kommando und den Feuerwehrmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und die Bereitschaft für das Wohl der Gemeinde. Er machte auch eine Vorausschau über die Vorhaben im nächsten Jahr. Bez. Kdt. Stv. BR Josef Fuchsberger gratulierte der Feuerwehr für die guten Organisationen und gute Kameradschaft und wünschte für die Zukunft alles Gute. Alex Madler bedankte sich auch beim Bürgermeister und bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit.

Als Ehrengäste waren bei dieser Veranstaltung Bürgermeister Mag. Karl Stegh, Vizebürgermeister Manfred Zeitlhofer, Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Josef Hirtenlehner, Kommandant Stellvertreter der FF Behamberg OBI Hannes Buchner und Bez. Kdt. Stv. BR Josef Fuchsberger. Für die Feuerwehrjugend wurde von der Fa. Malerei „HAPRO“ und Montagen Schweizer ein Betrag in der Höhe von € 560,-- gespendet. Die Übergabe machte stellvertretend Jürgen Schweizer. Diese Firmen organisieren jedes Jahr eine Benefizveranstaltung zu Gunsten der Feuerwehrjugendgruppen in Behamberg und Haidershofen.

Weiters gab es auch noch eine Videoaufzeichnung über die verschiedenen Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Auch der Damen Feuerwehrchor hatte beim offiziellen Teil einen Auftritt. Über eine gute Bewirtung (Haschee- und Grammelknödeln) freuten sich alle Besucher und dieser Abend dauerte für einige Kameraden auch etwas länger.