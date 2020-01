Das oberösterreichische Neujahrsbaby 2020 heißt Lina Weigl und kam um 00:18 in Steyr zur Welt.

STEYR. Landeshauptmann Thomas Stelzer war am 1. Jänner 2020 einer der ersten Gratulanten, der die glückliche Mutter und ihr Neugeborenes im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr der Oö. Gesundheitsholding besuchte. Er gratulierte den Eltern Ines und Thomas aus Neuzeug und überreichte ein Ehrengeschenk des Landes Oberösterreich, verbunden mit den besten Glückwünschen. Für die Eltern ist Lina das erste Kind. "Ich wünsche Lina einen guten Start ins Leben und heiße sie ganz herzlich in Oberösterreich willkommen", so Landeshauptmann Thomas Stelzer.