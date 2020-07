26 Kinder aus den 4. Klassen der Volksschule Dietach verschenken ihre Schultaschen an Kinder in Afrika.

DIETACH. Die Schüler haben die Schultaschen und Rucksäcke bei der Opferung während des Schulschlussgottesdienstes zum Altar getragen. In Schiedlberg werden die Schultaschen von Maria Kaar mit Heften, Farbstiften, Radiergummi, Bleistiften, Turnschuhen und Sommerbekleidung befüllt und an die Organisation "Mary´s Meals" weitergeleitet. Mary´s Meals betreut derzeit über 1,6 Millionen Kinder in den ärmsten Ländern der Welt. Die Kinder bekommen täglich in der Schule einen Getreidebrei, der von ihren Müttern in den Schulen gekocht wird, für viele die einzige Mahlzeit am Tag und erhalten Schulbildung. Damit können sie ihr Leben im eigenen Land selbst gestalten und gehen einer besseren Zukunft entgegen.