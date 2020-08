Bei vollem Haus ging es pünktlich um 20 Uhr los. Das erste Konzert im Schloßhof seit Corona bot alles für Augen und Ohren.

SIERNING. Kaum ein Austropopper kennt sie nicht, die größten Hits von Ulli Bäer wie etwa „Der Durscht“ oder „Schönes Madl“. Gemeinsam mit der Band Akustixxx – dem ultimativen pure classic Rock Trio wurde am Donnerstagabend, 27. August, seine Hits und Klassiker der Rockgeschichte präsentiert.

Doch auch an Akustixxx ist Corona nicht spurlos vorübergegangen: sie haben den satirischen Song zum „Thema des Jahres“ geboren und damit dem Babyelefanten als Abstandshalter der Nation eine Stimme verliehen:

Das war ein großartiges Konzert, so war die einhellige Meinung der Besucher im Schloßhof in Sierning. " So gut haben wir Ulli und Akustixxx selten gehört", so ein Gast.