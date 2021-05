Zatsch der Zwerg gab Konzert im WaNaKi

Das kleine Konzert vom „Zatsch“ dem Zwerg war mit Abstand das Lustigste für die Waldkinder.



ADLWANG. Am Donnerstag, 20. Mai bekamen der WaNaKi sehr heiteren, musikalischen Besuch von Gebhard Alber, auch „Zatsch“ der Zwerg genannt. Wenn Gebhard Alber seine Mütze aufsetzt, verwandelt er sich in den Zwerg Zatsch. Er begeisterte die Kinder mit seinen überaus witzigen Kinderliedern angefangen vom „Badewannentag“ bis hin zu „BAHAWALAWADINGDONG“.

Nicht nur die Jüngsten, sondern auch die Kindergartenpädagoginnen haben unter freiem Himmel mitgesungen und fleißig mitgetanzt. Alle waren begeistert von den selbstkomponierten Songs über die märchenhaften Wesen „Hexe Ratsch“ und dem Riesen „Muxelmil“. Im WaNaKi in Adlwang kann man die CD`s, Hörspiele und Bücher von Zatsch und seinem Team käuflich erwerben, ein Teil des Erlöses bleibt im WaNaKi. Das gesamte Team des WaNaKi bedankt sich ganz herzlich bei Gebhard Alber alias „Zatsch“ und freut sich schon auf den nächsten Besuch.