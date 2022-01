„Es war für alle ein schwieriges Jahr“, so Horst Pürstinger, Chefkoordinator von Essen auf Rädern der Rotkreuzstelle Bad Hall. Dennoch kann auf den wichtigen Dienst der 22 Freiwilligen, die unter Einhaltung der erhöhten Schutzmaßnahmen im Coronajahr arbeiteten, mit Stolz hingewiesen werden. Über 25.000 Portionen frisch gekochtes Essen lieferten die Ehrenamtlichen des Teams Essen auf Rädern im Jahr 2021 in den fünf Gemeinden (Bad Hall, Pfarrkirchen, Rohr, Waldneukirchen, Adlwang) an rund 100 Personen aus. Es ist ein Rekord, der über 5200 Arbeitsstunden umfasst und 35.000 gefahrene Kilometer bei den zwei Rotkreuzautos.

Seit Ausbruch der Coronakrise gelten einschneidende Beschränkungen bezüglich Kundenkontakt. Das traf besonders die älteren Menschen schwer, denn die Freiwilligen vom Roten Kreuz waren oft die einzige Person, mit der überhaupt Kontakt „nach draußen“ bestand. Abhilfe fanden die Essenszusteller aber, indem einige freundliche Worte durch die Tür, auf Abstand oder übers Fenster gewechselt werden konnten. Täglich sind zwei „Essen auf Rädern Autos“ unterwegs, die ein frisch gekochtes, warmes Mittagessen aus dem Bezirksseniorenheim und vom Caritas Seniorenwohnheim in den Warmhalteboxen zu den Menschen bringen. „Die letzten Jahre zeigen insgesamt einen steigenden Bedarf von Essen auf Rädern“, stellt Horst Pürstinger fest. Denn dadurch ist es möglich, dass ältere Menschen länger im eigenen Haus, in der Wohnung und in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können.