Die Reise des jungen Filmemachers Christoph Pehofer verlief bei seinem Dreh zum Dok-Film „CouchConnections“ quer durch Nordamerika und Asien. Die Nächte verbrachte er dabei meist in den Wohnzimmern wildfremder Menschen – was dahintersteckt, nennt sich Couchsurfing.

Christoph hatte genug von Vorurteilen gehört und möchte mit seinem Film zeigen, dass wir alle gleich sind und uns gegenseitig vertrauen können – egal, woher wir kommen oder welche Hautfarbe, Religion, welches biologische oder soziale Geschlecht wir haben! Mit diesem Film vermittelt er eindrucksvoll, dass die Welt kein böser Ort ist, sondern dass hier wunderbare Menschen leben.

Filmemacher Christoph Pehofer ist an diesem Abend Live-Gast – und wird nach dem Film für ein Saalgespräch zur Verfügung stehen.

Besonders bemerkenswert: Nach „Sea of shadows“ und „But beautiful“ in Kooperation mit Gerald Ehegartner und Peter Schipek – beide von der „Akademie für Potentialentfaltung“ - ist dies bereits der dritte Film in Folge, bei dem die Grünen Dietach den jeweiligen Filmemacher zu einem Saalgespräch laden!!!

Ort: StarMovie Steyr in Dietach

Datum: Montag, 23. März 2020

Uhrzeit: 19:00 Uhr