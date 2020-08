Über 300 Kräuterbüscherl fertigten die Frauen der Goldhaubengruppe Waldneukirchen an, die am "Fraun-Tag", dem 15. August bei der Festmesse von Pfarrer Hofmann gesegnet wurden. Diese liebgewordene Tradition wurde heuer mit Maske, viel Abstand und Freude gefeiert. Die jüngsten Mitglieder der Häubchengruppe schleppten die Körbe in die Kirche, alles mit Mundschutz natürlich. Nach dem Gottesdienst schenkten die Frauen den Waldneukirchnern die aus sieben Kräutern gebundenen Büscherl. Sie werden sicherlich einen Ehrenplatz in der Wohnung oder im Haus erhalten.