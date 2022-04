STEYR. Bereits zum 9. Mal in Folge wurde das Neutor in Steyr am Ostersonntag den 17. April 2022, von 18 bis 20 Uhr bewacht.

Zur Torwache wurde von Yes, we care - Steyr geladen, und es waren wieder mehr als 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen.

In Stille wurde bei einem Lichtermeer FÜR Fakten, FÜR Solidarität und FÜR die parlamentarische Demokratie ein Zeichen gesetzt.

Yes, we care - Steyr hat sich für die kommenden Wochen einiges vorgenommen. - Um auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir folgenden sie uns auf Facebook.