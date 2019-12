REICHRAMING. Frei nach ihrem Vorbild, dem hl. Nikolaus von Myra, ist es auch in diesem Jahr den Reichraminger Hintergebirgsteufeln ein Anliegen, mit einer Spende gutes zu tun.

Eine Abordnung der Reichraminger Hintergebirgsteufel, an der Spitze Obmann Jürgen Widgruber, übergab am 22. Dezember den Eltern des kleinen Ben Wögerbauer aus Reichraming einen Spendenscheck in Höhe von 600 Euro.

Auch Victoria Koppenberger von den Kinderfreunde Reichraming übergab bei der kleinen Feier eine Spende von 150 Euro an die Eltern.

Das Geld stammt von einem Auftritt der Hintergebirgsteufel am 14. Dezember auf Einladung des Hüttenwirtes am Schoberstein (Stephan Zeilmayr). Viel Fun, Action und ausgezeichnete Verköstigung sorgten dafür, dass trotz der kühlen Witterung der Abend ein voller Erfolg wurde.

Tamara und Hannes Wögerbauer bedanken sich recht herzlich für diese großzügige Spenden bei den Hintergebirgsteufeln und den Kinderfreunde Reichraming.

Schwere Form von Epilepsie

Ben ist zwei Jahre alt und leidet an einer schweren Form der Epilepsie, dem sogenannten "Westsyndrom". Die Ursache dafür ist nicht bekannt. Bens Eltern Tamara und Hannes Wögerbauer haben sich genetischen Tests unterzogen, doch auch daraus konnten keine Schlüsse zur Ursache gezogen werden.

Zu Spitzenzeiten hatte der Bub bis zu drei epileptischen Anfällen pro Minute.



Kurz vor Bens Geburt hat die Jungfamilie ein Haus gebaut. Die Kinderzimmer befinden sich im obersten Stockwerk. Da Ben auf einen Rollstuhl angewiesen ist, steht bald ein umfangreicher Umbau an. Demnächst soll ein Stehtrainer angeschafft werden, ebenso ein spezieller Laptop, den Ben mit den Augen steuern kann.

Der Bub liebt es zu baden, und Musik zu hören. Seine Mutter Tamara ist gelernte Masseurin und trainiert täglich zwei Stunden mit Ben. Alle zwei Wochen fährt die Familie mit ihm zur Akupressur nach Wien.