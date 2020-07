ROHR. Bäuerinnen starten im Kräutergarten Schützenhofer in die neue Kurssaison.

Mit einer spannenden Kräuterwanderung starteten die Rohrer Bäuerinnen kürzlich mit Corona bedingter Verspätung in die neue Kurssaison. Kräuterexpertin Bernadette Schützenhofer bot dabei interessantes Fachwissen zu den zahlreichen Sonnwendkräutern, die entlang des Sulzbachs wachsen und gerade in dieser Jahreszeit ihre volle Kraft entfalten. Im Anschluss wurden Sonnwendbüschel und Räucherkerzen gebunden. Ein kleines Feuer an dem duftender Lavendel verräuchert wurde, rundete die Auftaktveranstaltung, die von der neuen Rohrer Ortsbäuerin Katharina Obermayr initiiert worden ist, stimmungsvoll ab.