Am Mittwoch, 15. Jänner 2020, sind alle städtischen Kindergärten und Horte für interessierte Eltern geöffnet. In der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr, im Kindergarten Gleink von 13 bis 16 Uhr, können Eltern mit ihren Kindern die Betriebe besichtigen und kennenlernen. Leiterinnen sowie Pädagoginnen der jeweiligen Einrichtungen informieren dabei über ihre Konzepte und Schwerpunkte.

STEYR. Die Kinder können in der Woche von Fr, 24. Jänner, bis Fr, 31. Jänner, wochentags jeweils zwischen 8 und 14 Uhr, an Freitagen bis 12 Uhr, direkt im jeweiligen städtischen Kindergarten (ab dem dritten Lebensjahr) oder Hort angemeldet werden. Die Mütter und Väter werden ersucht, ihr Kind zur Neueinschreibung mitzunehmen. Wenn die Eltern berufstätig sind, ist auch eine Arbeitsbestätigung mitzubringen.

Die ausgefüllten Anmeldeformulare sind bis spätestens Freitag, 7. Februar, bei der Kindergarten- bzw. Hortleitung abzugeben. Bis längstens Mitte Mai erhalten die Eltern eine schriftliche Mitteilung über die Aufnahme. Das Kindergarten- und Hortjahr 2020/21 beginnt am Di, 1. September 2020.

Bei Kindern, die nach dem 31. August 2020 das dritte Lebensjahr vollenden, werden die Eltern gebeten, die Vormerkung für einen Kindergartenbesuch in der Verwaltung der städtischen Kindergärten durchzuführen (Amtsgebäude Reithoffer, Pyrachstraße 7). Dies ist in der Zeit von Fr, 24. Jänner, bis Mi, 5. Februar 2020, möglich – jeweils Mo bis Fr zwischen 8 und 12 Uhr, montags, dienstags und donnerstags auch von 13.30 bis 16 Uhr.