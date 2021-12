Die Gemeinschaft Cenacolo in Kleinfrauenheid Burgenland bietet jungen Menschen in Krisensituationen – besonders bei Drogenproblemen – die Möglichkeit zu einem Neubeginn. “Gemeinsam sind wir auf dem Weg, unser Leben neu aufzubauen. Im täglichen Miteinander helfen wir uns gegenseitig, unsere Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten.” Ein aktives Leben in Gemeinschaft – arbeiten und beten, Sport treiben und miteinander reden … – Cenacolo hilft jungen Menschen, ihre Wurzeln zu entdecken, Kraft zu tanken und neu zu beginnen. Das “Medikament” ist die Gemeinschaft selbst – ein einfaches Lebensmodell, das seine Kraft aus christlichen Wurzeln schöpft. Offen ist die Gemeinschaft für alle jungen Menschen – unabhängig von Nationalität und Religion –, die Sinnfragen quälen oder in Lebenskrisen stecken. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, den Sinn ihres Lebens neu zu entdecken und einander zu helfen, der Macht von Drogen, Alkohol und anderen Süchten dauerhaft zu entkommen.(Wikipedia)

Die KMB Steyr Münichholz , vorallem Obmann-Stv. Toni Leitner, unterstützt diese Gemeinschaft und versorgt sie laufend mit Lebensmitteln und Gewand. Am 22.12.2021 fuhr Toni Leitner mit Johannes Großalber , Obmann KMB Ternberg, schon zum 12. Mal diesen Jahres nach Kleinfrauenheid. Der von der Firma Mitterhuemer Andreas elcont plus e.U. kostenlos zur Verfügung gestellte Kleintransporter war vollgepackt mit von der Firma Kappa Filter Systems GmbH großzügig gespendeten Lebensmitteln. Die Gemeinschaft freute sich sehr über diese schon dringend benötigte Lieferung.