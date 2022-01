Der BezirksRundSchau-Aktionstag am Sonntag, 16. Jänner kann zum Gratis-Eislauftag werden.

STEYR. Alle Schlaufüchse können an der Eislaufplatz-Kassa am Stadtplatz den Code „Aus Liebe zur Region“ nennen und schon geht's kostenlos ab aufs Eis. Achtung: Das Ausborgen von Eislaufschuhen ist nicht inbegriffen!

Noch bis Samstag, 29. Jänner ist der Eislaufplatz am Steyrer Stadtplatz in Betrieb. Täglich von 10 bis 17 Uhr steht der Platz zum Eislaufen zur Verfügung, abends ab 18 Uhr sind die Bahnen für den Stocksport reserviert.

Schulklassen können heuer den Eislaufplatz am Stadtplatz sogar kostenlos nutzen. Außer einer Leihgebühr für Schlittschuhe fallen keine Kosten an. Um Vorreservierung wird allerdings gebeten. Es gelten die gültigen Covid-Maßnahmen.