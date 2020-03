In Niederwaldkirchen bezwingt man UJZ Mühlviertel III mit 10:6

Nach dem letztjährigen freiwilligen Abstieg aus der Landesliga A war der Auftakt Unterfangen Landesliga B mehr als gelungen. Die zweite Garde von Reichraming zeigte in beiden Durchgängen eine starke Leistung und gewinnt diese jeweils 5:3. Die Mischung aus bereits erfahrenen Ligakämpfern und jene die noch Kampferfahrung sammeln müssen stimmt positiv für die diesjährige Saison.

So zeigte zB Debütant Tobias Penz aus Weyer beherzte Kämpfe, wurde aber für seinen Einsatz leider „noch“ nicht belohnt.

Weiter geht es am Fr., 20.3. da trifft man auswärts auf Askö Luftenberg.

Punkte für Reichraming :

Clemens Pichler, Florian Kölzer, Jonas Stubauer, Simon Reisinger, je 2 Punkt

Manuel Wiesinger, Gerald Wolfthaler je 1 Punkt