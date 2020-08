Tolle Leistungen beim 50. Steyrer Panther

Steyr:

Das 50. Minigolfturnier um den Steyrer Panther wurde am 1. August auf der Minigolfanlage des Minigolfvereins ASKÖ MSC Steyr-Resthof ausgetragen. Knapp 30 Spieler aus ganz Oberösterreich fanden den Weg nach Steyr.

Mario Dangl vom PSV Steyr sicherte sich den Sieg in der Herrenkategorie hauchdünn mit 82 Schlägen vor Bernd Gaida vom ASKÖ MSC Steyr der nur einen Schlag dahinter lag. Den Jugendbewerb gewann Danereder Annalena aus Enns.

Bei den Senioren 2 siegte Friedrich Sinnhuber von der Union Linz, den Sieg bei den weiblichen Seniorinnen holte sich Brigitte Sinnhuber, die auch schon am Vortrag den Legendenbewerb holte. Beim Bewerb der Senioren 1 war Wolfgang Wagner nicht zu schlagen, er siegte mit dem Tagesbestscore von 78 Schlägen, auch die beste Runde mit 23 Schlägen ging an den PSV Bahengolfer.

In der Mannschaftskategorie verteidigte der PSV Steyr den Wanderpokal um den Steyrer Panther, vor dem Heimverein ASKÖ MSC Steyr und MGV Enns.

Nach dem spannenden Turnier ehrte Gemeinderätin Rosa Hieß die Sieger mit tollen Pokalen.

Vzbg. Willi Hauser überreichte schon am Freitag abend die ASKÖ Medaille für das 50 Jährige Bestehen des Vereins, welches gebührend gefeiert wurde.