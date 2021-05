Der Österreichische Polizeisportverband ist der gemeinsame Verband von 23 unabhängigen Polizeisportvereinen und vertritt insgesamt rund 28.000 Sportlern. Melanie Klaffner gilt als zweifache Polizei-Europameisterin als eines der heißesten Eisen für die bevorstehende Polizei-EM.

WEYER. Im Hinblick auf die bevorstehende USPE-Europameisterschaft 2021 vom 1. bis 8. August, in Münster/Deutschland wurden kürzlich die Hoffnungsträger des Polizei-Tennis-Kaders vorgestellt. Darunter auch die Nummer eins der Frauen die Weyrerin Melanie Klaffner. Am 1. September 2014 startete sie mit dem Grundausbildungslehrgang des Spitzensportkaders im Bildungszentrum Linz. 2018 wurde sie ausgemustert. Nach Absolvierung der Polizei-Grundausbildung im Jahr 2018 verrichtet sie an der Polizeiinspektion Gallneukirchen ihren Dienst. Klaffner hat mit etwa vier Jahren mit dem Tennis begonnen. Ihre ersten Turniere spielte sie bereits mit acht Jahren. Mit 14 Jahren wechselte sie ins BORG für Leistungssportler in Linz. Seither trainiert sie im Leistungszentrum des Oberösterreichischen Tennisverbandes in Linz. Ihre größten Erfolge als Spielerin sind unter anderen mehrfache Staatsmeisterin, Teilnahme an allen Grand Slam Turnieren, mehrere internationale Turniersiege (ITF-Turniere) im Einzel und Doppel, Höchstplatzierung WTA 175 im Einzel und WTA 148 im Doppel sowie zwei Mal Polizei-Europameisterin im Einzel und Doppel.

Nach rund 14 monatiger Pause, auf Grund einer langwierigen Verletzung am Arm, entschloss sich Klaffner Ende April in Kairo wieder in die ITF Turniere einzusteigen. Beim letzten Turnier am Pfingstwochenende musste sie sich in Heraklion (Griechenland) nach souveränem Einzug ins Damenfinale gegen die Deutsche Lena Rueffer aber in zwei Sätzen 6:3 6:3 geschlagen geben.